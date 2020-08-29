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Paraşütle maske mesafe temizlik uyarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.08.2020 16:07 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi’nin Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlediği Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması’nda heyecan sona erdi.

Talas Belediyesi’nin Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlediği Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması’nda heyecan sona erdi. Şampiyonanın son gününde Kayserili pilotlar, yaptıkları yarışma dışı gösteri ile Maske-Mesafe ve Temizlik kuralına dikkat çekti.
Paraşütlerinin altına bağladıkları Maske, Mesafe ve Temizlik yazılı pankartlarla Ali Dağı’nın zirvesinden havalanan pilotlar, ilçe üzerinde tur atarak vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kuralını hatırlattı.
Talas üzerinde bir tur attıktan sonra Paraşüt İniş Alanına inen pilotlar, vatandaşlardan da alkış aldı.

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