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Parçalı ay tutulmasını eğlenceye dönüştürdüler

08.05.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da ayın bakır renginde göründüğü parçalı ay tutulmasını çekmek isteyen doğa fotoğrafçıları, çektikleri karelerle o anı eğlenceye dönüştürdü.

Parçalı ay tutulmasını eğlenceye dönüştürdüler

Van semalarında 2023 yılının ilk parçalı ay tutulması gözlemlendi. Heyecan verici gökyüzü olaylarından olan tutulma kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünyadan 382 bin kilometre uzaklıktaki ay, Van semalarında da güzel görüntüler oluşturdu.

Van’ın merkez Edremit ilçesinde ışığın az olduğu kırsal bölgede tutulmayı çeken doğa fotoğrafçısı Reşit Öner, ekip arkadaşlarının yardımıyla aya yansıttığı siluetler etkileyici manzaralar oluşturdu. Peri ve cadı karakterlerinin aya yansıyan görüntüleri ise gölge oyunlarını hatırlattı.

Gökyüzünde gözlemlenen parçalı ay tutulması, gökyüzü meraklılarına eşsiz bir manzara sundu.

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