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  4. PARDUS Projesi Yürütücüsü Cengiz Çelik'ten İTÜ MTAL'e ziyaret

PARDUS Projesi Yürütücüsü Cengiz Çelik'ten İTÜ MTAL'e ziyaret

27.05.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PARDUS Projesi Yürütücüsü Cengiz Çelik'ten İTÜ MTAL'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Milli işletim sistemi PARDUS Projesi Yürütücüsü Cengiz Çelik, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni (MTAL) ziyaret etti.

İTÜ MTAL'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Çelik, laboratuvarlarda inceleme yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, "PARDUS yöneticisi Çelik ile gelecekte devam eden iş birliğimizi daha da üst seviyeye çıkaracak şekilde istişarelerde bulunduk. İleride yeni eğitimler yapılması konusunda görüş birliğine ulaştık. Bu ziyaret okulumuz için çok önemli." ifadelerini kullandı.

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