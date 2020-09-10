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Park Afyon’dan ziyaretçilerine 5. yıl sürprizi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 10.09.2020 16:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın gözde alışveriş merkezlerinden Park Afyon, 5.

Park Afyon’dan ziyaretçilerine 5. yıl sürprizi

Afyonkarahisar’ın gözde alışveriş merkezlerinden Park Afyon, 5. yaşını sosyal medyada düzenlediği yarışma ile ziyaretçilerine 500 TL hediye çeki dağıtarak kutladı.
Afyonkarahisarlıların alışveriş, buluşma ve eğlence noktası Park Afyon, 5. yaşına özel, 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen sosyal medya yarışmasında, kazanan 5 ziyaretçisine anlaşmalı mağazalarda geçerli 500 TL değerinde hediye çeki dağıttı. Binlerce kişinin katıldığı yarışmanın sonucu, heyecanlı bekleyişin ardından, 500 TL değerinde hediye çeki kazanan 5 kişi, 10 Eylül 2020 tarihinde açıklandı. 30 Eylül tarihine kadar tüm anlaşmalı mağazalarda geçerli olan hediye çekleri Park Afyon’da talihlilerini bekliyor.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:28
Öğle
13:00
İkindi
16:34
Akşam
19:22
Yatsı
20:40

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Karaman Eczanesi
Merkez
Kenar Eczanesi
Merkez
Serım Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
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