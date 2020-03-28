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Park bahçe ve sahiller ıssız kaldı

İZMİR HABERLERİ  | 28.03.2020 14:08 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında büyükşehirlerdeki parklar ve sahil kıyısında balık tutma, piknik ve spor yapma gibi faaliyetler yasaklandı.

Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında büyükşehirlerdeki parklar ve sahil kıyısında balık tutma, piknik ve spor yapma gibi faaliyetler yasaklandı. Zabıta ekiplerinin sıkı denetimleriyle birlikte İzmir’de her gün yüzlerce insanın buluştuğu mekanlar tenhalaştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yurttaşların hafta sonları sahil bantları, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarındaki faaliyetlerine kısıtlama getiren genelgesi doğrultusunda denetimlerini artırdı. Denetimlerin korona virüsle mücadelede başarı sağlanıncaya dek süreceği belirtildi. Genelgeyle birlikte söz konusu bölgelerde piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması nedeniyle, Büyükşehir’e bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler parklardaki çocuk oyun alanlarının üzerine engelleyici şeritler çekti. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki seyir terasları da şeritlerle kapatıldı. Zabıtalar kıyıdan balık tutma teşebbüsünde bulunulmaması için sahil boyunca devriye görevi yaptı. Kent genelindeki parklar, piknik alanları, deniz kenarları tenhalaştı. Gelişmelere göre hafta içinde de uygulanabilecek yasaklara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası ya da Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacağı belirtildi.

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