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Park halinde yanan araç önündeki aracı da yaktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.01.2021 23:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde park halinde yanan araç, önündeki aracın da kısmen yanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi 119.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde park halinde yanan araç, önündeki aracın da kısmen yanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi 119. Sokak’ta park halindeki Fiat Fiorino marka 10 LM 420 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bir anda büyüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, hafif ticari aracın tamamen yandı. Yangında önünde park halinde bulunan 10 N 2798 plakalı otomobil de zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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