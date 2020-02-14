YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Park halinde yanan otomobile itfaiye müdahale etti

Park halinde yanan otomobile itfaiye müdahale etti

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 14.02.2020 17:44 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, park halindeki otomobilde yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine bağlı Ziyarettepe Mahallesi Gökkent Sitesi A Blok önünde bulunan 06 BH 3876 plakalı park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Park halinde yanan otomobile itfaiye müdahale etti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, park halindeki otomobilde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine bağlı Ziyarettepe Mahallesi Gökkent Sitesi A Blok önünde bulunan 06 BH 3876 plakalı park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin bir anda alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobilde yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Otomobilde çıkan yangının nedeni ise ilçe itfaiye biriminin raporunun ardından belli olacak. Polis, otomobilde çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Park halinde yanan otomobile itfaiye müdahale etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Kırşehir Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:30
Öğle
13:03
İkindi
15:57
Akşam
18:25
Yatsı
19:43

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Tabiat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırşehir'de kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir'de kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın:

Kırşehir Valisi İbrahim Akın:

Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları

Kaman ilçesi Kurancılı Beldesinde, vatani görevine gidecek gençlere kına gecesi düzenlendi

Kaman ilçesi Kurancılı Beldesinde, vatani görevine gidecek gençlere kına gecesi düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.