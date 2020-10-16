Park halindeki araç alev alev yandı

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki bir kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 07.55 sıralarında İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithatbey Mahallesi Koçibey Caddesi’nde meydana geldi. Yaşar S.’ye ait park halindeki 65 EN 789 plakalı Ford marka kapalı kasa kamyonetin yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İlçe Grup Amirliğe ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, kamyonetten geriye hurda yığını kaldı. Polis, yangının neden kaynaklığını araştırıyor.

