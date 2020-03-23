Park halindeki araç alev topuna döndü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde gece saatlerine meydana gelen olayda araç içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre Sungurlu - Mahmatlı köy yolu üzerinde, yol kenarında park halinde duran bir araç bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev topuna döndü. Çevreden geçen sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Hurdaya dönen aracın içerisinde kimsenin olmaması ise faciayı önlerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

