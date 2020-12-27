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Park halindeki araç cayır cayır yandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.12.2020 18:46 | Son Güncelleme

Kayseri’de park halindeki araç cayır cayır yanarken, aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı.Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Şengül Sokak’ta meydana gelen olayda, park halindeki araç alev aldı.

Park halindeki araç cayır cayır yandı

Kayseri’de park halindeki araç cayır cayır yanarken, aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Şengül Sokak’ta meydana gelen olayda, park halindeki araç alev aldı. Aracın içinde bulunan 3 kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Aracın alevlere teslim olduğu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülenirken, yaralanan 3 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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