YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Park halindeki araç kurşunlandı

Park halindeki araç kurşunlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.03.2020 14:36 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde evin bahçesinde park halinde bulunan araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunladı.Olay, dün gece Bahçeler Mahallesi Kartal Sokak’ta meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde evin bahçesinde park halinde bulunan araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunladı.
Olay, dün gece Bahçeler Mahallesi Kartal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. sabah kalktığında evin önünde bulunan 36 AK 100 plakalı hafif ticari aracında 2 adet mermi izi gördü. Durumu polise bildiren E.Ç. olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri ekiplerine dün gece saat 23.00 sıralarında silah sesi duyduğunu fakat evden çıkmadığını, sabah kalktığında ise aracında mermi izlerini gördüğünü söyledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışma sonunda aracı kurşunlayan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Randevusuz müracaatlar alınmayacak

Randevusuz müracaatlar alınmayacak

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Yunanistan "umudu kör etmeye" çalışıyor

Yunanistan "umudu kör etmeye" çalışıyor

Başkan Göksu: "Bütün kamu çalışanları dönüşümlü çalıştırılmalıdır"

Başkan Göksu: "Bütün kamu çalışanları dönüşümlü çalıştırılmalıdır"

Samsun Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:05
Sabah
06:31
Öğle
12:47
İkindi
16:11
Akşam
18:53
Yatsı
20:14

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Rasathane Eczanesi
Ilkadim
Sedef Eczanesi
Ilkadim
Yasemin Eczanesi
Ilkadim
Citymall Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül

Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Canik Kuzey Yıldızı'nda Konut Teslim Heyecanı

Canik Kuzey Yıldızı'nda Konut Teslim Heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.