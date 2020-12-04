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Park halindeki araca çarparak yaralandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.12.2020 16:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Koşu Yolu üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Koşu Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürsel A. idaresindeki 34 PLN 54 plakalı otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak, cadde üzerinde park halinde olan Hasan D.’ye ait 54 BR 396 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Gürsel A., yaralanırken, her iki araçta yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Gürsel A., ambulansa alarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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