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Park halindeki araçta başından silahla vurulmuş halde bulundu

14.12.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da bir genç, gölet kenarında park halindeki aracın içerisinde başından silahla vurulmuş olarak ölü halde bulundu.

Park halindeki araçta başından silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Gölet kenarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede silah sesi duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler park halinde olan hafif ticari bir aracın içerisinde başından silahla vurulmuş halde bir kişiyi buldu. Yapılan kontrollerde şahsın 27 yaşındaki U.C. Y. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin ilk bulgulara göre intihar olarak değerlendirdiği olayda araç içerisinde inceleme yapan ekipler bir adet pompalı tüfek bulurken, gencin vefat haberini alarak bölgeye gelen yakınları fenalık geçirdi.

U.C.Y.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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