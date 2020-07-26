YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Park halindeki kepçeye çarptı

Park halindeki kepçeye çarptı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

Muğla-Aydın karayolu üzerinde seyir halinde olan bir araç, yol kenarında park halinde olan kepçeye çarptı.Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi girişinde seyir halinde olan bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan kepçeye çarptı.

Muğla-Aydın karayolu üzerinde seyir halinde olan bir araç, yol kenarında park halinde olan kepçeye çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi girişinde seyir halinde olan bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan kepçeye çarptı. Vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 acil ambulansı, Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve trafik ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, sürücü koltuğunda sıkışan şoförü bulunduğu yerden kurtardı ve 112 acil ambulans ekiplerine teslim etti. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirimAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

CHP’li meclis üyesine sert tepki

CHP’li meclis üyesine sert tepki

’Übü Hep Übü’ ayakta alkışlandı

’Übü Hep Übü’ ayakta alkışlandı

Kaymakam Ömer Sevgili üç ilçede sahada

Kaymakam Ömer Sevgili üç ilçede sahada

Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Muğla Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:22
Sabah
06:00
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:27
Yatsı
21:57

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Can Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret

Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.