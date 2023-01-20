YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Park halindeki lüks otomobil alev topuna döndü

Park halindeki lüks otomobil alev topuna döndü

20.01.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te park halinde bulunan lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Alevlere teslim olan otomobil, kullanılamaz hale gelirken alevler bir marketin tentesine kadar ulaştı.

Park halindeki lüks otomobil alev topuna döndü

Olay, 03.30 sıralarında Fatih’in Silivrikapı Mahallesi, İmam Mehmet Sokak’ta meydana geldi. Park halinde bulunan lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek alev alev yanmaya başladı.

Otomobilde çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürürken, polisler çevre güvenliğini sağladı.

Fatih, İmam Mehmet Sokak’ta meydana gelen araç yangınında mahalle sakinleri korkuyla söndürme çalışmalarını izledi. Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte Yandan alevler bir marketin tentesine sirayet ederek maddi hasara yol açtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da dev operasyon: 287 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 151 kişi gözaltına alındıİstanbul’da dev operasyon: 287 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 151 kişi gözaltına alındı
Tokat'ta komşusu tarafından silahla vurulan kişi öldüTokat'ta komşusu tarafından silahla vurulan kişi öldü
Niğde son 80 günde 28 milimetre yağış aldıNiğde son 80 günde 28 milimetre yağış aldı
Anahtar Kelimeler:
Fatih

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:49
Akşam
18:12
Yatsı
19:36
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.