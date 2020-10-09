YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Park halindeki minibüste çıkan yangın korkuttu

Park halindeki minibüste çıkan yangın korkuttu

SİVAS HABERLERİ  | 09.10.2020 18:49 | Son Güncelleme

Sivas’ta park halindeyken alev alan minibüste maddi hasar oluştu.Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas- Kayseri yolu İmaret köyü mevkiinde meydana geldi.

Sivas’ta park halindeyken alev alan minibüste maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas- Kayseri yolu İmaret köyü mevkiinde meydana geldi. Haydar Karakaya ait 58 ABN 942 plakalı Renault marka minibüs, park halindeyken yanmaya başladı. Otomobilden çıkan dumanları fark eden Karakaya, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Araçta maddi hasar meydana gelirken yangının elektrik aksamından çıktığı düşünülüyor.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Hayırsever iş kadınından Dicle’ye halk kütüphanesi
Hayırsever iş kadınından Dicle’ye halk kütüphanesi
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Sur Yapı Antalya projesinde 900 dairenin daha teslimleri başladı
Sur Yapı Antalya projesinde 900 dairenin daha teslimleri başladı
ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Karaayvaz oldu
ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Karaayvaz oldu

Sivas Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:07
Sabah
06:29
Öğle
12:24
İkindi
15:35
Akşam
18:09
Yatsı
19:27

Sivas Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Aksu Eczanesi
Merkez
Altınay Eczanesi
Merkez
Nasuhoğlu Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sivas’ta yeni itfaiye binasının ihalesi yapıldı
Sivas’ta yeni itfaiye binasının ihalesi yapıldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi
Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi
Sivas Belediyesinden öğrencilere internet paketi yüklü tablet desteği
Sivas Belediyesinden öğrencilere internet paketi yüklü tablet desteği
''Namaz kılan insan'' siluetinin sırrı
''Namaz kılan insan'' siluetinin sırrı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.