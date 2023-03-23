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Park halindeki motosikleti çalan 4 şüpheli yakalandı

23.03.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da park halindeki bir motosikleti çalan 4 şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Park halindeki motosikleti çalan 4 şüpheli yakalandı

Olay Eyüpsulta’da 21 Mart Salı günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ü.D’ye ait park halindeki motosiklet çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şüphelilerden birinin bindiği motosikletle, çalıntı motosikleti kullanan arkadaşını ayağıyla iterek uzaklaştıkları belirlendi. Kimlikleri tespit edilen Yusuf E. Ç. (25), Kenan Y.(49), İsmail E.(21), Murat Ç.(26) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf E.Ç.’nin 17, Kenan Y.’nin 9, İsmail E.’nin ise 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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