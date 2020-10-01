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Park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 01.10.2020 11:04 | Son Güncelleme

Bilecik’te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde park halindeki Murat N.’ye ait 11 AAF 956 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilecik’te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde park halindeki Murat N.’ye ait 11 AAF 956 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören devriye gezen polisler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı ekipler yangına müdahale ederken, park halindeki diğer araçlara sıçramaması için trafik polisleri büyük çaba sarf ettiler. Araçların plakalarından irtibat telefonları tespit edilen diğer araçlar sürücülerine ulaşılarak çektirilirken, yangında araç kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan aracın LPG’li olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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