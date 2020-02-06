YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Park halindeki otomobilde yangın

Park halindeki otomobilde yangın

ISPARTA HABERLERİ  | 06.02.2020 18:20 | Son Güncelleme

Isparta’da park halinde olduğu sırada yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.Olay, saat 08.00 sıralarında Süleyman Demirel Hastanesi (SDÜ) otoparkında meydana geldi.

Isparta’da park halinde olduğu sırada yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 08.00 sıralarında Süleyman Demirel Hastanesi (SDÜ) otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ö.’ye ait 32 DB 204 plakalı otomobilde, sürücüsü park edip hastaneye girdikten sonra motor bölümünde bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Isparta Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:29
Sabah
07:51
Öğle
13:17
İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:50

Isparta Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Mavigöl Eczanesi
Egirdir
Demir Eczanesi
Keciborlu
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
Eren Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yarıyıl tatilinin son gününde çocuklar için moral tiyatrosu

Yarıyıl tatilinin son gününde çocuklar için moral tiyatrosu

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”

Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”

Isparta’da Travesti Fuhşuna Polis Baskını

Isparta’da Travesti Fuhşuna Polis Baskını

Vali Oğuz, Mahkeme Kararına İtiraz Edecek

Vali Oğuz, Mahkeme Kararına İtiraz Edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.