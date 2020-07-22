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Park halindeki otomobilde yangın çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.07.2020 14:09 | Son Güncelleme

Denizli’de bir otomobilin motor bölümünden yükselen duman ve alev paniğe neden oldu.

Denizli’de bir otomobilin motor bölümünden yükselen duman ve alev paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında büyük hasar oluştu.
Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki Renault marka otomobilin motor bölümünde bir anda duman ve ardından alevler yükselemeye başladı. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldı. Otomobilde büyük hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından belirleneceği öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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