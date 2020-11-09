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Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.11.2020 10:41 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Uzunmehmet Mahallesi Çavdarlı Sokak’ta meydana geldi.

Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Uzunmehmet Mahallesi Çavdarlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.A. idaresindeki motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı S.A.’ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra özel hastaneye kaldırdı. Sağlık görevlileri tarafından sedye ile hastaneye alındığı esnada yakını olduğu tahmin edilen bir kişinin ise yaralıya beddua ve küfür etmesi dikkat çekti. Kazada yaralanan S.A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücünün 0.88 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

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