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Park halindeki ticari araç alevlere teslim oldu

26.09.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’un Bucak ilçesinde park halindeki ticari araç bir anda yanarak kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki ticari araç alevlere teslim oldu

Yangın saat 00.30 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 2472 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sanayi Sitesi içerisinde özel araç servisi işletmesi önünde park halinde olan Sedef Boztaş’a ait 07 P 3932 plakalı Ford marka ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında araçta büyük çaplı maddi hasar oluşurken olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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