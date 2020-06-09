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Park halindeyken hareket eden kargo aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

BOLU HABERLERİ  | 09.06.2020 13:45 | Son Güncelleme

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde çalışır vaziyette park halindeyken, hareket eden kargo aracının çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde meydana geldi.

Park halindeyken hareket eden kargo aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde çalışır vaziyette park halindeyken, hareket eden kargo aracının çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi 14. Sokak’a teslimat yapmak üzere gelen Bilal Öztürk, 14 KH 223 plakalı kargo aracını çalışır halde bırakıp, el frenini çektikten sonra aşağı indi. Hareket etmeye başlayan araç, o esnada yürüyen 83 yaşındaki Osman Özcan’a çarptı ve ön kısmının yol kenarındaki dereye girmesi sonucu durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza yaralanan Osman Özcan’a yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Osman Özcan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Bilal Öztürk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Park halindeyken hareket eden kargo aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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