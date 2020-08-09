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Park Vadi açılıyor

ADANA HABERLERİ  | 09.08.2020 12:57 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi Park Vadi Tesisleri 11 Ağustos Salı günü açılıyor.

Çukurova Belediyesi Park Vadi Tesisleri 11 Ağustos Salı günü açılıyor. Su oyun parkı, her türlü toplantı ve etkinliğin yapılabildiği çok sayıda salon bulunan Park Vadi Tesislerinde Türkiye’nin ilk Kadın Yaşam Merkezi de yer alıyor.
Çukurova Belediyesi tarafından “Yap-Birlikte İşletelim-Devret” modeli ile belediyenin kasasından para çıkmadan yaptırılan tesis, birçok özelliği ile örnek teşkil ediyor. Tesiste Türkiye’nin en büyük su oyun parklarında biri bulunuyor. Bunun yanında her türkü etkinlik, toplantı ve düğün gibi organizasyonların yapılabildiği çok sayıda salon yer alıyor. Ayrıca tesiste hizmet veren mutfak da her türlü damak zevkine hitap ediyor.
Çukurova Belediyesi Park Vadi Tesislerinin en önemli özelliği ise içinde oldukça büyük bir Kadın Yaşam Merkezi bulundurması. Türkiye’nin bu anlamda ilk merkezi olan bu özellik Park Vadi Tesislerini daha bir ayrıcalıklı kılıyor. Sadece kadınlara hizmet edecek ve kadın personelin görev aldığı merkezde, güzellik ve masaj salonları, Türk Hamamı, Gelin Hamamı, sıcak ve soğuk yüzme havuzları ile kadın kahvehanesi yer alıyor. Kadın Yaşam Merkezi’nde ayrıca kadınların çocuklarını gönül rahatlığı içinde emanet edebilecekleri bir oyun alanı da bulunuyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’ya muhteşem bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Park Vadi Tesisleri için belediyenin kasasından beş kuruş çıkmadığını ifade eden Başkan Soner Çetin, “Bu büyük tesisi bizim modelimiz olan ‘Yap-Birlikte İşletelim-Devret’ modeli ile yaptırdık. Yani yapımında hiç para harcamadığımız gibi her yıl da işletmeciden pay alacağız ve belediyemiz gelir elde edecek. Sözleşme sonunda da tesis tamamen belediyemize ait olacak” dedi.
Bu tesis ile Çukurova ve Adana’nın cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Soner Çetin, özellikle Kadın Yaşam Merkezi’nin tüm kadınların ilgi göstereceği bir yer olacağını kaydetti. Başkan Soner Çetin, “Tesisimizi 11 Ağustos Salı günü salgın nedeniyle tüm önlemleri alarak açacağız. Adanamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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Seyhan
Aksoy Eczanesi
Seyhan
Akşam Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
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Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
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Seda Eczanesi
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