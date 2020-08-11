YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Park Vadi Tesisleri törenle açıldı

Park Vadi Tesisleri törenle açıldı

ADANA HABERLERİ  | 11.08.2020 20:45 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk Kadın Yaşam Merkezi’nin içerisinde bulunduğu Çukurova Belediyesi Park Vadi Tesisleri, düzenlenen törenle açıldı.Çukurova İlçesi’ne bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bulunan tesisin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Türkiye’nin ilk Kadın Yaşam Merkezi’nin içerisinde bulunduğu Çukurova Belediyesi Park Vadi Tesisleri, düzenlenen törenle açıldı.
Çukurova İlçesi’ne bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bulunan tesisin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Çukurova Belediyesi tarafından “Yap-Birlikte İşletelim-Devret” modeli ile belediyenin kasasından para çıkmadan yaptırılan tesis, birçok özelliği ile örnek teşkil ediyor. Tesiste Türkiye’nin en büyük su oyun parklarında biri bulunurken her türkü etkinlik, toplantı ve düğün gibi organizasyonların yapılabildiği çok sayıda salon yer alıyor.
İçerisinde Türkiye’nin tek Kadın Yaşam Merkezi’ni bulunduran tesiste, sadece kadınlara hizmet edecek ve kadın personelin görev aldığı merkezde, güzellik ve masaj salonları, Türk Hamamı, Gelin Hamamı, sıcak ve soğuk yüzme havuzları ile kadın kahvehanesi bulunuyor.

“Zor şartlarda görev yapıp güzel tesisleri kazandırıyoruz”
Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bizim yönetim anlayışımız çok daha farklı. Bize çatıyorlar. Bize çatmakla kalmayıp çalıştırmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü biliyorlar ki biz her şeyi aşar başarılı oluruz. Bunların hepsinin altından kalkacak yönetim biçimi ve anlayışımız var. Korona virüs nedeniyle kötü olan ekonomik şartlar daha da kötü oldu. Belediyelerin kesintilerini yılbaşına kadar yapmayın dedim ama reddettiler. Biz bu zor şartlarda görev yapıp böyle güzel tesisleri sizlere kazandırıyoruz” diye konuştu.

“Toplumun tüm kesimini düşünüp projeler ürettik”
Daha sonra konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise 6 buçuk yıldır makası ellerinden bırakmadıklarını söyleyerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sürekli toplu açılışlar yaptık. Semt kreşlerini göreve geldiğimiz ilk dönemde açtık ve sayısını 8’e çıkarttık. 9’uncun yapımına başlayacağız. Toplumun tüm kesimini düşünüp onlara göre projeler üretmek zorundaydık. Kadınlar içinde projeler ürettik. Kadın dostu bir belediye başkanı olduğumun mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Burada açacağımı ‘Çukurova Kadın Yaşam Merkezi’ bunun bir örneği ve Türkiye’de tektir. Burada bölgenin en büyük aqua parkı var. Harika bir tesis oldu. Böyle bir tesis Adana’ya gerekiyordu” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminden sonra protokol üyeleri tesisi gezdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

CHP’li belediyeden AK Parti’ye sabote

CHP’li belediyeden AK Parti’ye sabote

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Cuma pazarında yeni düzenleme

Cuma pazarında yeni düzenleme

AESOB Başkanı Dere: “Kantinciler için önlem alınmalı”

AESOB Başkanı Dere: “Kantinciler için önlem alınmalı”

Uşak Üniversitesi’nden asgari ücret gibi burs

Uşak Üniversitesi’nden asgari ücret gibi burs

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Adana Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:45
Öğle
12:49
İkindi
16:35
Akşam
19:43
Yatsı
21:07

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Bahar Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çete lideri yakayı ele verdi

Çete lideri yakayı ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.