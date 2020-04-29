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Park ve bahçeler Başiskeleliler için hazırlanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, park, bahçe, mesire alanları ve yeşil alanlarda bahar temizliğine devam ediyor.Başiskele Belediyesi, baharın gelmesi havaların ısınmasıyla ilçeyi bahara hazırlıyor.

Park ve bahçeler Başiskeleliler için hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi, park, bahçe, mesire alanları ve yeşil alanlarda bahar temizliğine devam ediyor.
Başiskele Belediyesi, baharın gelmesi havaların ısınmasıyla ilçeyi bahara hazırlıyor. Başiskele’de korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması teşvik edilirken, gelecek günlerde salgının etkisinin kaybolması ve halkın park ve bahçelerde vakit geçireceği günlere hazırlamak için belediye ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. İlçenin tüm yeşil alanlarında detaylı çalışma içerisine giren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çim biçme, yabani otların temizliklerini, kamelya ve bankların tamiratı ve boyası, mıntıka temizliği, peyzaj çalışması, aydınlatmaların bakım ve onarımı gibi birçok işi gerçekleştirerek park ve bahçeleri, mesire alanlarını korona virüs yasaklarının kalkmasının ardından ilçe halkı için hazır hale getiriyor.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

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İkindi
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Akşam
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Günay Eczanesi
Gebze
Gözde Eczanesi
Derince
Merkez Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
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