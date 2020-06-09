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Park ve bahçelerdeki çalışmalar hızlandı

MERSİN HABERLERİ  | 09.06.2020 10:01 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte park ve bahçelerde gerçekleştirdiği çalışmalara hız verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte park ve bahçelerde gerçekleştirdiği çalışmalara hız verdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, D-400 Karayolu Keresteciler Sitesinden Serbest Bölge girişine kadar 2 biner adet zakkum ve ateş çalısı dikimi gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını sürecinde alınan tedbirlerin kademeli olarak azaltılması ve yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşların vakit geçirebilecekleri parklarda çalışmalar hızlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde tesviye, düzenleme, dikim ve bakım çalışmalarının yanı sıra Peyzaj Master Planı kapsamında başlatılan çalışmalar da hayata geçiriliyor.

D-400 Karayolunda dikim ve bakım çalışma yapıldı
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalarla kentin doğu girişi daha bakımlı ve güzel hale getirildi. Ekipler tarafından yapılan tesviye, düzenleme, dikim ve bakım çalışmaları kapsamında D-400 Karayolu Keresteciler Sitesinden Serbest Bölge girişine kadar 2 bin adet zakkum ve 2 bin adet ateş çalısı dikildi.

Adnan Menderes Bulvarında otomatik sulama sistemi kullanılmaya başlandı
Büyükşehir Belediyesi, suyun ekonomik kullanımı, enerji tasarrufu, homojen bir yeşil alan ve en önemlisi arasözlerin trafikte oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak için refüjlerde otomatik sulama sistemi çalışmasını da başlattı. Hesaplanmış ve iyi uygulanmış bir altyapıyla trafiği tehlikeye düşürmeyen, yolun ıslanmasını engelleyen sprinkler sayesinde zaman ve vana kontrolleri ile sulama işlemi gerçekleştiriliyor.
Otomatik sulama sistemi, ilk etapta Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki refüjde Yenişehir Kampüsü Kavşağı ile Babil Kavşağı arasında bin 200 metrelik bölümde uygulandı ve aktif olarak kullanılmaya başlandı. İkinci etap olarak ise yine Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki refüjde Mersin İdman Yurdu Meydanı ile Hilton Oteli arasında yaklaşık bin metrelik bölümde otomatik sulama sistemi çalışması devam ediyor. Çalışmalar, refüjlerde etap etap sürecek.

Kanal kazma makinesi alındı
Park ve Bahçeler Dairesi bünyesine, çalışmaların daha verimli ve kolay hale getirilebilmesi için kanal kazma makinesi de alındı. Yeni makine otomatik sulama sistemi kurulmasına da büyük yarar sağladı. Kanal kazma makinesi ile belediyenin sorumluluk sahalarında bulunan refüj, park ve yeşil alanlarda su ve elektrik tesisatı için ihtiyaç duyulan kanal kazma işlemi gerçekleştiriliyor. Makine ile düzgün bir kanal kesiti açılabiliyor ve yeşil alanların minimum hasarla zarar görmesi, iş gücü kaybının önlenmesi, genişliği dar alanlarda kolay bir şekilde çalışılması gibi birçok avantaj sağlanıyor. Bu sayede çok daha verimli bir çalışma yapılmış oluyor.

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