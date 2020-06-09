Park ve bahçelerdeki çalışmalar hızlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte park ve bahçelerde gerçekleştirdiği çalışmalara hız verdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, D-400 Karayolu Keresteciler Sitesinden Serbest Bölge girişine kadar 2 biner adet zakkum ve ateş çalısı dikimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını sürecinde alınan tedbirlerin kademeli olarak azaltılması ve yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşların vakit geçirebilecekleri parklarda çalışmalar hızlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde tesviye, düzenleme, dikim ve bakım çalışmalarının yanı sıra Peyzaj Master Planı kapsamında başlatılan çalışmalar da hayata geçiriliyor.

D-400 Karayolunda dikim ve bakım çalışma yapıldı

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalarla kentin doğu girişi daha bakımlı ve güzel hale getirildi. Ekipler tarafından yapılan tesviye, düzenleme, dikim ve bakım çalışmaları kapsamında D-400 Karayolu Keresteciler Sitesinden Serbest Bölge girişine kadar 2 bin adet zakkum ve 2 bin adet ateş çalısı dikildi.