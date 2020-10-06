YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Park ve mesirelik alanlardaki çardak ve bankları parçaladılar

Park ve mesirelik alanlardaki çardak ve bankları parçaladılar

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 06.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da piknik alanları, park ve mesirelik alanlara yapılan çardaklar ve banklara kimliği belirsiz kişiler tarafından kasıtlı olarak zarar verilmesi tepkilere neden oldu.Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine bazı piknik alanları, park ve mesirelik alanlara gittiklerinden gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu.

Afyonkarahisar’da piknik alanları, park ve mesirelik alanlara yapılan çardaklar ve banklara kimliği belirsiz kişiler tarafından kasıtlı olarak zarar verilmesi tepkilere neden oldu.
Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine bazı piknik alanları, park ve mesirelik alanlara gittiklerinden gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Kimsenin anlam veremediği şekilde piknik alanlarındaki oturma gruplarının ateşe verilmesine, salıncak zincirlerinin kopartılmasından, halı saha zeminleri ve tartan pistlerin yerinden sökülmesine kadar hatta tuvalet taşları kırılarak kullanılamaz hale getirildiği görüldü. Bu tür olaylarda ihbarların çok önemli olduğunu ve görenlerin hiç vakit kaybetmeden polise ya da zabıtaya haber vermesini isteyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri olayın takipçisi olacaklarını belirttiler.
Olay karşısında vatandaşlar ise tepkilerini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi
Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:51
İkindi
16:06
Akşam
18:41
Yatsı
19:57

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Ertunç Eczanesi
Merkez
Karadağ Eczanesi
Merkez
Melıh Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı
Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı
Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.