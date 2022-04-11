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Parkinson hastaları yaşadıkları zorlukları mizansenle anlattı

11.04.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parkinson hastaları yaşadıkları zorlukları mizansenle anlattı

İZMİR (AA) - İzmir'de parkinson hastaları, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Farkındalık Günü'nde, yaşadıkları zorlukları hazırladıkları mizansenle anlattı.

Karşıyaka İskelesi'nde toplanan Parkinson Hastaları Derneği üyeleri, sosyal hayatın içinde yaşadıkları sıkıntılara ve donma semptomuna farkındalık oluşturmak için trafik ışıklarında karşıdan karşıya duraklayarak geçti.

Bir araya gelen grup adına açıklama yapan İzmir Parkinson Hastaları Derneği Başkanı Gülnur Keçe, 2022 yılında parkinson için çok daha fazla farkındalık organizasyonu düzenleyeceklerini söyledi.

Salgın döneminde kronik rahatsızlığı olanlar gibi parkinson hastalarının da bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Keçe, "Hareket kısıtlığı nedeniyle parkinson hastalarında donma semptomu görülme sıklığı arttı." dedi.

Donma belirtisi gösteren hastaların, "hadi yürüsene, ne duruyorsun, duymuyor musun?" gibi tepkilere maruz kaldığını vurgulayan Keçe, bu durumun ise hassas ve kırılgan olan parkinson hastalarının psikolojilerini olumsuz etkilediğini ayrıca evden çıkma konusunda isteksiz davranmalarına, sosyal hayattan kopmalarına neden olduğunu sözlerine ekledi.

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Sabah
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