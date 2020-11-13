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Parklar çocuklar için dezenfekte ediliyor

SAMSUN HABERLERİ  | 13.11.2020 16:55 | Son Güncelleme

19 Mayıs Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçede bulunan çocuk oyun parklarını dezenfekte ediyor.Ara tatil dönemine giren çocukların vakitlerini park ve bahçelerde güvenle geçirmeleri için 19 Mayıs Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki parkları, oyun gruplarını ve bankları özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

19 Mayıs Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçede bulunan çocuk oyun parklarını dezenfekte ediyor.
Ara tatil dönemine giren çocukların vakitlerini park ve bahçelerde güvenle geçirmeleri için 19 Mayıs Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki parkları, oyun gruplarını ve bankları özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Pandemi dönemi boyunca dezenfekte çalışmalarına ara vermeyen ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları her gün dezenfekte ederken, ara tatil dönemine giren öğrenciler ve aileleri içinde park ve bahçelerde dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.
Açıklamada bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Halk sağlığının korunması amacıyla, ilçede bulunan park ve oyun alanlarındaki çocuk oyun grupları, oturma grupları, spor aletleri dezenfekte ediliyor. Yapmış olduğumuz bu uygulamayı özelikle çocuklarımızın ara tatil öncesinde sıklaştırarak yapmaktayız. Periyodik olarak devam edecek uygulamada, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen dezenfektanlar kullanılıyoruz. Bizler çalışmalarımızı sürdürürken sizlerden de maske-mesafe ve temizlik konusunda hassas davranmanızı istiyorum" dedi.

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