YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Parklar karantina sonrasına hazırlanıyor

Parklar karantina sonrasına hazırlanıyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.05.2020 17:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenlemesi kapsamında yeşil alan ve parklarda çalışma başlattı.Karantina tedbirleri kalkınca yeşil alanları vatandaşın hizmetine açacaklarını belirten İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “İlçemiz Esentepe mahallesinde bulunan Kocatepe parkında yenileme ve bakım çalışması başlattık.

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenlemesi kapsamında yeşil alan ve parklarda çalışma başlattı.
Karantina tedbirleri kalkınca yeşil alanları vatandaşın hizmetine açacaklarını belirten İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “İlçemiz Esentepe mahallesinde bulunan Kocatepe parkında yenileme ve bakım çalışması başlattık. Çalışmalar kapsamında parkımız içerisinde yer alan kamelyaların bakım, onarımı ve yeşil alanların düzenleme çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde bulunan tüm park ve yeşil alanlarda benzer çalışmalar yaparak karantina tedbirleri kalkınca vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:50
Öğle
13:00
İkindi
16:48
Akşam
20:00
Yatsı
21:28

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Atay Eczanesi
Merkez
Eser Eczanesi
Merkez
Karadağ Eczanesi
Merkez
Volkan Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Armağan Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İki Hayırsever Okul Ve Derslik Için Protokol Imzaladı

İki Hayırsever Okul Ve Derslik Için Protokol Imzaladı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.