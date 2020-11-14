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Parklar ve refüjlerde kış bakımı sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 14.11.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki mezarlıklar, park, bahçe, cadde ve refüjlerin kış öncesi bakımları yapılıyor.Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Parklar ve refüjlerde kış bakımı sürüyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki mezarlıklar, park, bahçe, cadde ve refüjlerin kış öncesi bakımları yapılıyor.
Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında sıkça kullanılan parklar, oyun gurupları tamirleri, bakımları yapılıyor. Belirli bir plan çerçevesinde tüm parkların temizlik işlemleri yapılırken, Yetkililer, vatandaşların parkları temiz kullanmalarını, bankları ve oyun guruplarına zarar verilmemesini istediler.

Parklar ve refüjlerde kış bakımı sürüyor

Parklar ve refüjlerde kış bakımı sürüyor

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