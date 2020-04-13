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Parklar virüs tehlikesi sona erdiğinde vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.04.2020 14:23 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan parklarda bakım, biçme ve budama çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan parklarda bakım, biçme ve budama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından parklar nezih ve bakımlı bir görünüm kazanırken, çimler biçiliyor ve ağaçlar budanıyor. Koronavirüs dolayısıyla kullanıma kapalı olan parkların, virüs tehlikesi sona erdiğinde vatandaşların kullanımına hazır hale getirildiğini belirten yetkililer, “Değerli Eskişehirlilerin, parklarda vakit geçirmeyi çok özlediklerini biliyoruz. Vatandaşlarımızın, koronavirüs tehlikesi sona erdiğinde parklarımızın keyfini kaliteli şekilde çıkarabilmesi için bakım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeşil alanlarımızdaki çimler biçiliyor, yabani otlar temizleniyor ve ağaçlarımız budanıyor. Koronavirüsten korunabilmek adına sosyal izolasyonu sağlamaya ve parklarda dahil olmak üzere toplumsal kalabalık oluşabilecek alanları kullanmamaya devam etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.
Yetkililer ayrıca belirlenen program çerçevesinde parklardaki bakım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

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