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Parklar yine çocuklarla dolup taştı

MALATYA HABERLERİ  | 27.05.2020 15:14 | Son Güncelleme

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamaları geçici süre ile kaldırılan 0-14 yaş grubu çocuklar, bu hafta da evlerine en yakın parklara koşarak doyasıya eğlendi.Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu gün de 11.00 ile 15.00 saatleri arasında geçici olarak sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar, aileleriyle birlikte parkları doldurdu.

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamaları geçici süre ile kaldırılan 0-14 yaş grubu çocuklar, bu hafta da evlerine en yakın parklara koşarak doyasıya eğlendi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu gün de 11.00 ile 15.00 saatleri arasında geçici olarak sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar, aileleriyle birlikte parkları doldurdu. Havanın güneşli olduğu Malatya’da evlerine en yakın parklarda 4 saatlik süreyi eğlenerek değerlendiren çocuklar, bir hafta aradan sonra yine parka gelmenin mutluluğunu yaşadılar.
Kimisi bisiklet sürdü, kimisi parkta eğlenen çocuklar, evde canlarının çok sıkıldığını ve hafta da bir günde olsa parka geldikleri için mutlu olduklarını söylediler. Çocukların aileleri ise virüs salgının biran önce son bulması için temenni de bulundu.

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