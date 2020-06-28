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Parklar yine sessizliğe büründü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile Eskişehir’in parkları boş kaldı ve yine sessizliğe büründü.Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin geleceğini belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle çeşitli önlemler altında gerçekleştiriliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile Eskişehir’in parkları boş kaldı ve yine sessizliğe büründü.
Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin geleceğini belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle çeşitli önlemler altında gerçekleştiriliyor. Pandemi sürecinde virüsün yayılma ihtimaline karşılık 2 oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Dün sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) saat 09.30 ve 15.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, bugün ise sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) nedeniyle daha uzun bir süre ile saat 09.30 ve 18.30 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Haftalar sonra tekrar gelen kısıtlama ile birlikte ise parklar ve mesire alanları boş kaldı. Haziran ayında hafta sonu kısıtlamalarının sona ermesinin ardından vatandaşların sıkça gitmeyi tercih ettiği ve yoğunluk oluşturduğu Eskişehir’in parkları adeta sessizliğe büründü.

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