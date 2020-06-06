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Parklara sosyal mesafe düzenlemesi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 06.06.2020 12:42 | Son Güncelleme

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar Belediyesi tarafından parklarda sosyal mesafe kuralına göre banklar konulurken üzerine de ’Sosyal mesafeni koru’ yazıldı.Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Korona virüs nedeniyle parklarda oturma bankları kaldırılmış ve piknik alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar Belediyesi tarafından parklarda sosyal mesafe kuralına göre banklar konulurken üzerine de ’Sosyal mesafeni koru’ yazıldı.
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Korona virüs nedeniyle parklarda oturma bankları kaldırılmış ve piknik alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte belediye tarafından parklarda ve piknik alanlarında yeni düzenlemeye gidildi. Parklara ortası boş olacak şekilde 2 kişilik banklar konulurken, piknik alanları ve yeşil alanlarda çemberler çizildi. Ayrıca bankların üzerine ’Sosyal mesafeni koru’ yazılarak farkındalık oluşması amaçlanıyor.

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Görgülü Fuar Eczanesi
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Güven Eczanesi
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Incı Fılız Eczanesi
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Karadağ Eczanesi
Merkez
Melıh Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
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