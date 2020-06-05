Parklarda çalışmalar hızlandı

Kilis Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ket genelinde parklar, refüjlerde bakım onarım, sulama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı refüj düzenleme ve ot biçmesi İsmet Paşa Mahallesi İhlas Cami Karşısı park kaldırım ot biçmesi ve temizliği, İnönü Caddesi Çevre düzenleme, çimlendirme ve sulama, Adnan Menderes park temizleme, İslahiye Caddesi çevre düzenleme ve kaldırım ot biçmesi, Kazım Karabekir Mahallesi parkların temizliği, Ahmet Taner Kışlalı parkının kaldırım ot biçme ve temizliği yapıldı.



