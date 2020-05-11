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Parklarda ilaçlama çalışması sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Parklarda ilaçlama çalışması sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yoğun bir tempo ile çalışan ekipler, parklarda da ilaçlama yapmayı aksatmıyor.
Tepebaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki kamusal alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda parklarda ve parklardaki oyun gruplarında da ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor.
Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor.

Parklarda ilaçlama çalışması sürüyor

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