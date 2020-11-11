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Parklardaki çadırlar Bayraklı’daki alana taşınıyor

İZMİR HABERLERİ  | 11.11.2020 11:22 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçici olarak enkaz bölgelerinin yakınındaki çadırlarda yaşayan vatandaşları Bayraklı Özel Tınaztepe Galen Hastanesi’nin otoparkında oluşturduğu yeni çadır alanına taşımaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçici olarak enkaz bölgelerinin yakınındaki çadırlarda yaşayan vatandaşları Bayraklı Özel Tınaztepe Galen Hastanesi’nin otoparkında oluşturduğu yeni çadır alanına taşımaya başladı. Yeni çadır alanının alt yapısı ve düzenlemesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay karşılayacak şekilde yapıldı.
İzmir’de meydana gelen depremin hemen ardından, enkaz bölgelerinin yakınında depremden etkilenen İzmirliler için çadır alanları oluşturarak aralıksız hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Özel Tınaztepe Galen Hastanesinin otoparkında yeni bir çadır alanı kurdu. 73 çadırdan oluşan ve kapasitesi 100 çadıra kadar çıkacak bu alan, enkaz bölgelerinin yakınındaki parklarda dağınık halde bulunan çadırlarda kalan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için hazırlandı. Yağışlarda sıkıntı oluşturmayacak şekilde alt yapısı hazırlanan çadır alanında "iyilik noktası" oluşturularak depremzedelerin; çamaşırhane, duş, tuvalet, yemek, sosyal market, giyim gibi ihtiyaçlarına daha rahat ulaşması sağlandı.
Bayraklı’da kurdukları yeni çadır alanı ile ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, depremzedelerin ihtiyaçlarını daha sistemli bir şekilde giderebilmek için gerekli tüm alt yapı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Depremin hemen ardından yurttaşlarımız enkaz bölgelerinin yakınında olmak istedikleri için o bölgelerdeki parklarda çadır alanı oluşturduk. Onların ihtiyaçlarına uygun şekilde duş, çamaşır yıkama ve kurutma gibi üniteler eklemekle birlikte hizmetlerin daha sistemli yürütülmesini sağlamak hem de yağışlarda oluşabilecek sıkıntıları önlemek için farklı noktalarda dağınık halde bulunan çadırlarda kalan yurttaşlarımızı buraya taşıyoruz. Zeki Müren, 75. Yıl parkları, Migros bahçesi ile Değirmen Kafe önündeki yeşil alanda çadırlarda yaşayan yurttaşlarımızın buraya naklini s ağladık. Bilal Çakırcalı Parkı, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki çadır bölgemiz ile AFAD’ın çadır alanları depremzedelerimize hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu.

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