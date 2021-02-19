YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Parkta çıkan yangının izleri siliniyor

Parkta çıkan yangının izleri siliniyor

19.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Parkta çıkan yangının izleri siliniyor

Antalya’da önceki gün henüz bilinmeyen bir nedenle küçük çaplı bir yangının çıktığı Nasreddin Hoca Parkı’nda, Muratpaşa Belediyesi ekipleri temizlik ve yenileme çalışmaları başlattı.Mevsimin en soğuk günlerini yaşayan Antalya’da, Demircikara Mahallesi’nde bulunan Nasreddin Hoca Parkı’nda önceki gün gece saatlerinde küçük çaplı bir yangın çıktı.

Antalya’da önceki gün henüz bilinmeyen bir nedenle küçük çaplı bir yangının çıktığı Nasreddin Hoca Parkı’nda, Muratpaşa Belediyesi ekipleri temizlik ve yenileme çalışmaları başlattı.
Mevsimin en soğuk günlerini yaşayan Antalya’da, Demircikara Mahallesi’nde bulunan Nasreddin Hoca Parkı’nda önceki gün gece saatlerinde küçük çaplı bir yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlemeyen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken yani başında mezarlık bulunan parkta yangın büyümeden söndürüldü. Muratpaşa Belediyesi dün konuyla ilgili Demircikara Polis Merkezi’nde şikayetçi oldu. Yangın sonrası parkta yapılan incelemenin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de temizlik ve yenileme çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Parkta spor aletlerinin bölümde çıkan yangında özel zemin kullanılamaz hale gelirken spor aletleri de zarar gördü. Ekipler, yanan zemini tamamen kaldırırken spor aletlerinin de yenilenmesi çalışmalarına başladı.

Parkta çıkan yangının izleri siliniyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:34
Öğle
13:16
İkindi
16:19
Akşam
18:48
Yatsı
20:03

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Akar Eczanesi
Muratpasa
Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Berkay Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Zeytin Eczanesi
Muratpasa
Levent Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Döşemealtı Gençlik Meclisi 5. dönem kayıtları başladı

Döşemealtı Gençlik Meclisi 5. dönem kayıtları başladı

Müzik Akademisi’nde masterclass eğitimi

Müzik Akademisi’nde masterclass eğitimi

Yeni sezonda Kemer, Antalya’nın gözde turizm merkezi olacak

Yeni sezonda Kemer, Antalya’nın gözde turizm merkezi olacak

Turizm sektörü fuar öncesi Kaleiçi’nde buluşuyor

Turizm sektörü fuar öncesi Kaleiçi’nde buluşuyor

ALKÜ’de genel anestezi altında ilk ameliyat gerçekleşti

ALKÜ’de genel anestezi altında ilk ameliyat gerçekleşti

Yüz yüze eğitimde bağışıklık için propolis önerisi

Yüz yüze eğitimde bağışıklık için propolis önerisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.