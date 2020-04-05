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Parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’da parmağı yüzüğe sıkışan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişerek, yüzüğü çıkarttı.Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ramazan Ortak isimli genç, parmağına taktığı yüzüğü geri çıkarmayınca Kahta Devlet Hastanesine gitti.

Parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

Adıyaman’da parmağı yüzüğe sıkışan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişerek, yüzüğü çıkarttı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ramazan Ortak isimli genç, parmağına taktığı yüzüğü geri çıkarmayınca Kahta Devlet Hastanesine gitti. Hastanede de sıkışan yüzük çıkmayınca durum itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Hastaneye gelen Kahta itfaiye ekipleri yüzüğü çıkartmak için müdahalelerde bulundu.
Çay kaşığını parmak ile yüzük arasına yerleştiren ekipler kesici ile yüzüğü kesti. Parmağına sıkışan yüzüğü ekiplerin çıkartmasıyla şahıs rahat bir nefes aldı.

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Nehir Eczanesi
Golbasi
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