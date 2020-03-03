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Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkarttı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.03.2020 14:03 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağının sıkıştığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.Olay, Gazi Mahallesi’nde meydana geldi.

Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkarttı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağının sıkıştığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Olay, Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Abuzer Özbek isimli genç parmağına taktığı yüzüğü çıkarmak istediğinde çıkartamadı. Parmağının sıkıştığı yüzüğü çıkartamayan şahıs Kahta Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.
Sağlık görevlileri yüzüğü itfaiye ekiplerinin çıkartabileceğini söylemesi üzerine şahıs itfaiye müdürlüğüne gitti. İtfaiye ekipleri gencin parmağındaki yüzüğü elektrikli testere ile keserek çıkarttı.

Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkarttı

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