Parmaksız, kayısı rekoltesi tahminini fazla buldu

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, kayısı rekoltesi tahminini fazla bularak, tahmini rekoltenin açıklanandan az olduğunu iddia etti.

Hekimhan ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, oda binasında yaptığı basın açıklamasında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yaş kayısı tahmini rekoltesinin 381 bin ton ve kuru kayısı tahmini rekoltesinin de 85 bin ton olarak açıklanmasını eleştirdi ve tahmini rekoltenin bu kadar olmadığını ileri sürdü.

Parmaksız, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 11 Haziran 2020 tarihinde kaysı rekoltesi açıklandı. Bu rekolte açıklaması biraz manidardır. Acaba bu verileri nereden aldılar da açıklama yaptılar? Bildiğimiz kadarıyla Malatya’da bu kadar kayısı olmadığıdır. Malatya’da 10 binlerce çiftçi hayal kırıklığına uğramış durumda. Sayın İl Müdürüm bu açıklamayı yaparken, kendisi de bu çiftçinin hangi cefayı çektiğini gayet iyi biliyor. Malatya kayısı üreticileri bu yıl monilya hastalığıyla mücadele ettiğini, tüm il-ilçe müdürlükleri ve görevli personel ağaçların monilya hastalığından dolayı dal kuruması olduğunu, 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece şiddetli dondan dolayı Malatya genelindeki meyve ağaçlarının zarar gördüğünü biliyorlardı. Bu yıl Covid-19 virüsü nedeniyle ülkemiz ve ilimiz olumsuz etkilendi ve üreticilerimiz ülke ekonomisine katkı sağlamak için gece gündüz demeden bahçede, tarlada çalıştı. Komisyonda ziraat odası da var diye bilirsiniz. Ama biz bu karara imza atmadık, atmayız da. Gerçek rekolte 60-65 bin ton civarıdır. Malatya çiftçisi bu konuda açıklama bekliyor” dedi.

