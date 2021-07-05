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  4. Partnerine çok şaşıracaksınız! Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal yeni diziyle dönüyor

Partnerine çok şaşıracaksınız! Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal yeni diziyle dönüyor

05.07.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mucize Doktor" dizisi sayesinde tanınan Sinem Ünsal'ın yeni projesi neredeyse kesinleşti. İki kız kardeşin hayatını anlatacak dizideki partneri ise hayli şaşırtıcı bir isim.

Partnerine çok şaşıracaksınız! Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal yeni diziyle dönüyor

Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, "Arkadaşlar İyidir", "Siyah Beyaz Aşk", "Çoban Yıldızı" ve "Kızım" gibi dizilerde oynadığı yan rollerle tanınmaya başladı. Artık çoğu izleyicinin aşina olduğu bir ekran yüzü haline gelen Sinem Ünsal, 2019'da Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden Afife Jale'yi alınca otomatik olarak başrollere transfer oldu. 2019 yılının rating rekortmeni dizisi "Mucize Doktor"daki Nazlı karakteri sayesinde de asıl büyük çıkışını yaptı. Dizi ikinci sezonda epey kan kaybetse de, Sinem Ünsal için yeni kapılar açıldı. Yeni sezonun en iddialı projeleri için adı geçen ünlü oyuncunun yer alacağı proje ve partneri neredeyse kesinleşti.

İki kız kardeşin öyküsü

Şebnem Bozoklu'nun yeni dizisi belli oldu

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sinem Ünsal yeni sezonda yine FOX'ta olacak. Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden Most Yapım'ın yeni dizisi "Elbet Bir Gün", iki kız kardeşin annelerini arama hikayesini anlatacak. Sinem Ünsal da dizide Mevsim karakterini canlandırmak için imza aşamasına geldi. Sinem Ünsal'ın ablasını ise çok büyük ihtimalle başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Sinem Ünsal
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