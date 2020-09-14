Paşabahçe yolunda yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor

Sivas’ta Paşabahçe mesire alanı güzergahında bulunan caddeye yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor.

Paşabahçe piknik ve mesire alanı güzergahında devam eden yeni bisiklet ve koşu yolundaki 2. etap çalışmaları hız kazandı. 3 km uzunluğundaki güzergaha bisiklet ve yürüyüş yolları, dinlenme ve fıtness alanları yapılırken vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebilmeleri ve gölgelik oluşturabilmek için 1000 adet çınar ağacı ve 500 adet süs elmasının dikimi gerçekleştirilecek. Ayrıca güzergah boyunca akıllı aydınlatma sistemlerinin kurulumu sağlanacak.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Paşabahçe Piknik ve Mesire alanı yolu üzerinde yapımına başlanan yeni bisiklet ve koşu yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. İnceleme sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Levent olgun ve Park Bahçeler Müdürü Özel Açık da Başkan Bilgin’e eşlik etti.

"Açık havada sporu destekliyoruz"

İkinci etap çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimat verdi. Bilgin, “Hemşehrilerimizin nefes aldığı bir alan olarak özellikle sabah ve akşam saatlerinde yürüyüşlerin yoğun olduğunu dile getiren Başkan Bilgin çalışmalarımız tamamlandığında 3 km boyunca adeta doğa yürüyüşü olacak. Yeşil alanı artırarak vatandaşlarımızın nefes almasını sağlayacağız. Ayrıca fitness dinlenme alanları yaparak vatandaşlarımızın açık hava da spor yapmalarını teşvik etmek istiyoruz. Tabi minik dostlarımızı da unutmayarak güzergah boyunca otomatik mama ve su kaplarımızı da yol boyunca belirli noktalara yerleştireceğiz” dedi.