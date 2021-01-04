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Paşaköy Mahalle Meydanı yenilendi

MANİSA HABERLERİ  | 04.01.2021 12:07 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy mahalle meydanında düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamladığını, Paşaköy’ün modern bir meydana kavuştuğunu söyledi.Saruhanlı Belediyesi tarafından Paşaköy Mahallesi’nin meydanında gerçekleştirilen düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla meydan modern bir görünüme kavuştu.

Paşaköy Mahalle Meydanı yenilendi

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy mahalle meydanında düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamladığını, Paşaköy’ün modern bir meydana kavuştuğunu söyledi.
Saruhanlı Belediyesi tarafından Paşaköy Mahallesi’nin meydanında gerçekleştirilen düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla meydan modern bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bu kapsamda bir çok mahallede olduğu gibi Paşaköy mahallesinin de meydanını yeniden inşa ettiklerini söyledi.
Paşaköy Muhtarı Recai Tekel ise mahallesine yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür etti.

Paşaköy Mahalle Meydanı yenilendi

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