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Paşaköy Mahalle meydanı yenileniyor

MANİSA HABERLERİ  | 01.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy Mahallesi meydanında düzenleme ve peyzaj çalışmaları başlattıklarını bildirdi.Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada mahallelerin çehresini değiştirmek ve vatandaşların daha güzel ortamlarda yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini belirtti.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy Mahallesi meydanında düzenleme ve peyzaj çalışmaları başlattıklarını bildirdi.
Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada mahallelerin çehresini değiştirmek ve vatandaşların daha güzel ortamlarda yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini belirtti. Bu kapsamda bir çok mahallede olduğu gibi Paşaköy Mahallesinin de meydanını yeniden inşa ettiklerini ifade eden Bilgin, Paşaköy’ün güzel bir meydana kavuşacağını ifade ederek, "Yenilenecek meydan Paşaköylü hemşerilerime hayırlı olsun" dedi.
Paşaköy Muhtarı Recai Tekel ise mahallesine yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür etti.

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