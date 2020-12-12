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Paşanın melekleri galibiyet serisi 3 maça çıkardı

ANTALYA HABERLERİ  | 12.12.2020 17:07 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 10’uncu hafta maçında deplasmanda Aksaray Belediyespor’u 19-31 mağlup etti.

Paşanın melekleri galibiyet serisi 3 maça çıkardı

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 10’uncu hafta maçında deplasmanda Aksaray Belediyespor’u 19-31 mağlup etti. Paşanın Melekleri, bu karşılaşmanın ardından ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin 10’uncu hafta maçında Aksaray Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Aksaray Spor Salonu’nda oynan karşılaşmayı Galip Uzun ve Abdurrahman Sefa Doğan hakem ikilisi yönetti.
Paşanın Melekleri, karşılaşmada ilk yarıyı 8-17 önde tamamlarken ikinci devrede temposunu sürdürdü ve Aksaray deplasmanından 19-31 galip ayrıldı. Muratpaşa’da takımın pivotları maça damga vuran isimler oldu. İrem Köseler’in 6 sayı kaydettiği maçı, takımın 22 yaşındaki pivotu Cansu Akalın da 5 golle tamamladı. Muratpaşa Belediyespor, bu karşılaşmanın ardından ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve puanını 10’a yükseltti.
Muratpaşa Belediyespor, Süper Lig’de bu hafta, 16 Aralık Çarşamba, 8’inci hafta erteleme maçında, deplasmanda Üsküdar Belediyesi’yle karşılaşacak. Paşanın Melekleri, 20 Aralık Pazar günü ise kendi evinde oynayacağı Sivas Belediyesi maçıyla ligde ilk yarıyı tamamlayacak.

Paşanın melekleri galibiyet serisi 3 maça çıkardı

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