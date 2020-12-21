YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Paşa’nın melekleri ilk yarıyı galibiyetle bitirdi

Paşa’nın melekleri ilk yarıyı galibiyetle bitirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 21.12.2020 13:02 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig’de ilk yarının son maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi evinde Sivas Belediyespor’u 47-28 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig’de ilk yarının son maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi evinde Sivas Belediyespor’u 47-28 mağlup etti. Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Ümit Uysal da tribünden takip etti.
Paşanın melekleri, Kadınlar Hentbol Süper Lig’de ilk yarıyı Sivas Belediyespor galibiyetiyle kapattı. Muratpaşa Belediyespor, kendi evinde oynadığı karşılaşmadan 47-28 galip ayrıldı. Osman Köse ve Volkan Gürce hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmada Paşanın meleklerinde Beyzanur Türkyılmaz ve Ayşenur Sormaz dikkat çeken isimler oldu. Her iki oyuncu da karşılaşmayı 6’şar golle tamamladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, tribünden takip ettiği maçın sonunda oyuncuları ve teknik ekibi kutladı. Bu karşılaşmanın ardından Muratpaşa Belediyespor, Süper Lig’de puanını 12’ye yükseltti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

Antalya Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:00
İkindi
15:31
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Asya Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Hilal Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Bilge Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.