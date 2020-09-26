YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Paşanın Melekleri sezonu derbiyle açıyor

Paşanın Melekleri sezonu derbiyle açıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 26.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonu ilk maçında Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak.Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, yeni sezonun ilk maçını Süper Lig’in yeni takımı Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ile oynayacak.

Paşanın Melekleri sezonu derbiyle açıyor

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonu ilk maçında Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak.
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, yeni sezonun ilk maçını Süper Lig’in yeni takımı Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ile oynayacak. 28 Eylül Pazartesi saat 15.00’de Antalya Spor Salonunda oynanacak mücadeleyi Aydın Bölgesinden Orhan Karabulut ve Soner Yücel Çelik hakem ikilisi yönetecek.
Lige galibiyetle başlamak istediklerini söyleyen takım kaptanı Diğdem Hoşgör, “Yeni sezona günde çift antrenmanla ve sıkı hazırlık maçlarıyla hazırlandık. Rakibimiz ligin yeni takımı. Onlarla ilk defa karşılaşacağız. Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında gösterdiğimiz performansları Konyaaltı maçında da gösterip maçı kazanacağız” diye konuştu. Hazırlık döneminden itibaren yoğun bir çalışma temposu geçirdiklerini belirten antrenör Sertan Sarpaş ise “İlk maçımızda iyi bir oyun sergilemek, kendi adımıza güzel şeyleri sahaya yansıtıp maçı kazanacağımızdan eminim. Lige merhaba dediğimiz bu maçı kazanmak istiyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Amedspor Trabzon deplasmanında
Amedspor Trabzon deplasmanında
Müdür Keskin: “Orman yollarımızın fiziki altyapısını geliştiriyoruz”
Müdür Keskin: “Orman yollarımızın fiziki altyapısını geliştiriyoruz”
Babasından otomobilini kaçıran genç Adana'da yakalandı
Babasından otomobilini kaçıran genç Adana'da yakalandı
Ayağı kayıp suya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Ayağı kayıp suya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Manisa FK, Kocaelispor’u ağırlayacak
Manisa FK, Kocaelispor’u ağırlayacak

Antalya Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:41
Öğle
12:54
İkindi
16:17
Akşam
18:56
Yatsı
20:10

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Doruk Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Dünya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akseki Belediyesi’ne 3 araç hibe etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akseki Belediyesi’ne 3 araç hibe etti.
Dimçayı’nda Çürümüş Erkek Cesedi Bulundu
Dimçayı’nda Çürümüş Erkek Cesedi Bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.